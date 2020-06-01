2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 aylık aranın ardından bugün canlı yayınlanan bölümüyle ekrana geldi. Program için alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

STÜDYOYA MESAFELİ SARILMA SİSTEMİ KURULDU

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı ayrıca programında kavuşanların koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu. "Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" diyen Anlı, stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiğini söyledi. Programda ilk denemeyi de Müge Anlı ve ekip arkadaşı yaptı.

KARANTİNADA 9 KİLO VERDİ

Öte yandan karantina sürecini evinde geçiren Müge Anlı, geçtiğimiz ay konuk olduğu 2. Sayfa programında yaptığı samimi açıklamalarda temizlik yapmaktan 9 kilo verdiğini söylemişti. Anlı'nın yeni hali ise sevenlerinden tam not aldı.