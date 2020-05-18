19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 101. yılı kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"MİLLETİMİZİ İSTİKLAL MARŞI OKUMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz."

23 NİSAN'DA DA OKUNMUŞTU

Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.