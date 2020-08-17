Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
1 Ağustos tarihi itibarıyla karşılıklı uçuşları başladığı Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 120 bini buldu.
Rusya ve Türkiye arasında korona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle karşılıklı uçuşların başlatıldığı 1 Ağustos tarihinden itibaren 120 bini aşkın Rus turist Türkiye'ye gitti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkeler arası uçuşlar durdurulmuştu. Tüm dünyada mücadele edilen virüse karşı kısmi başarı sağlandıktan sonra normalleşme süreci başladı.
1 AĞUSTOS İTİBARİYLE UÇUŞLAR BAŞLADI
Virüs ile mücadelede büyük başarı sağlayan ve tüm dünya otoriterlerinin övgüsünü alan Türkiye ile koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya görüşmelerin ardından 1 Ağustos tarihi itibarıyla karşılıklı uçuşları başlattı.
Rusya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Ağustos tarihinden itibaren Rusya'dan Türkiye'ye uçan turist sayısı 120 bin 937 oldu.