15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı

Videoda bir kadının, prense yaklaşıp ''Merhaba'' dediği görülüyor. Prens buna karşılık olarak parmaklarını oynatarak kadına selam veriyor. Kadın prense ''Ellerini daha yükseğe kaldır'' demesi üzerine parmaklarını oynatan prens, sonunda elini tamamen kaldırmayı başardı.

200 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Sosyal medya üzerinden yaklaşık olarak 200.000 kişi tarafından izlenen video, prenses Noura bint Talal Al-Saud ve diğer kraliyet ailesi üyeleri tarafından paylaşıldı.

BEYNİNDE OLUŞAN HASAR NEDENİYLE KOMAYA GİRMİŞTİ

Prince Al-Waleed, 2005 yılında askeri okul öğrencisiyken geçirdiği kaza sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle komaya girmişti. O tarihten itibaren makinaya bağlı yaşayan prens, en son beş yıl önce fiziksel olarak hareket etmişti. Milyarder Prince bin Abdulaziz Al-Saud'un kardeşi olan prensin babası, oğlunun tam olarak iyileşeceğinden asla umudunu yitirmediğini söyledi.