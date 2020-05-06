15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde tanesi 1.5 TL olan 10 çöreğin içinden, 6 bin 500 TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇÖREĞİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada 1 adet koli içerisinde bulunan ve tanesi 1,5 TL olan 10 çöreğinin orta kısımları kesilerek zulalanmış vaziyette piyasa değeri 6 bin 500 TL olan toplam 124 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.