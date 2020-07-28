15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Jandarma Genel Komutanlığı atama, terfi ve emeklilik kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla 4 general emekli edilirken onlardan biri de Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu oldu. Hacıoğlu, 4 yıl önceki 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü darbecilere sabaha kadar beylik tabancasıyla direnmişti ve 16 darbecinin ölü ele geçirilmesini sağlayan isimlerdendi.

BEYLİK TABANCALARINI ALIP NİZAMİYEYE GİTTİ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direnen ilk isimlerdendi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti.

Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı.

SABAHA KADAR DİRENDİLER

Takviye gelen PÖH ve JÖAK timleri Tuğgeneral Hacıoğlu sevk ve idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe Karargahı'nda da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

ŞANLIURFA'YA İLK KEZ GENERAL RÜTBELİ ATAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

SAHİL GÜVENLİK'TE BİR ALBAY TUĞAMİRAL OLDU

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR