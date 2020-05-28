15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edecek.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Tolga Işık, "Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak' dedi" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLADI

Öte yandan; İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Güntekin de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da, 15 ili kapsayacak şekilde devam edecektir." dedi.

HANGİ İLLERDE YASAK UYGULANACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.