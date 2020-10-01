1200 Hakim ve savcı başvuru kılavuzu yayınlandı! Memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? Hakim, savcı başvuru kılavuzu!

Adalet Bakanlığı KPSS şartı olmadan 1200 kamu personeli alımı yapacak. Bunun için gerekli başvurular nasıl yapılır? Memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Hakim ve savcı başvuru ücreti ne kadar?

HAKİM VE SAVCI SINAVI NE ZAMAN?

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı), 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

1200 MEMUR SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL,

2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL,

3 sınava katılan adaylar için 450,00 TL'dir.

HAKİM VE SAVCI SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Hakim ve savcı sınavı başvuruları için ais.osym.ov.tr adresi üzerinden başvuru yapılır. Adayların HES kodunu bilmeleri gerekir.

HAKİM VE SAVCI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirmek,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet suçları bulunmamalı.