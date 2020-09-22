1200 hakim ve savcı alımı ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

"İLANI BAKANLIĞIMIZIN WEB SİTESİNDEN YAYINLADIK"

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, göstereceğiniz gayret ve özverinin, adalet sistemine güç vereceğini de sözlerine ekledi.