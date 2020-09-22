1200 hakim ve savcı alımı ilanı yayımlandı
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1200 hakim ve savcı alımı ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı ilanının bakanlığın web sitesinden yayımlandığını duyurdu.

22.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

"İLANI BAKANLIĞIMIZIN WEB SİTESİNDEN YAYINLADIK"

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, göstereceğiniz gayret ve özverinin, adalet sistemine güç vereceğini de sözlerine ekledi.

1200 hakim ve savcı alımı ilanı yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları (1)
HEDAT: ALINACAK HAKİM VE SAVCILAR İNŞALLAH ADANADAKİ HAKİM GİBİ AYAŞ DEĞİLLERDİR . BU ARADA ADALET BAKANLIĞI BU HAKİM İÇİN NE YAPTI VANA GÖNDERMEK DIŞINDA
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