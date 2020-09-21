Babasının tüfeğiyle ava giden 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 yaşındaki S.Ç, babasının av tüfeğini alarak beraberinde kardeşi 8 yaşındaki E.Ç. ile kuş avlamaya gitti. Eve dönüş yolunda iddiaya göre S.Ç'nin elinden düşürdüğü tüfeğin ateş almasıyla vurulan kardeşi E.Ç, yaşamını yitirdi.

TÜFEĞİ ALIP AVA GİTTİLER

Olay, ilçeye bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının av tüfeğini alan S.Ç., kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti. Çocukların eve yürüdükleri sırada S.Ç'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç'ye isabet etti. S.Ç'nin haber vermesiyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

KÜÇÜK KARDEŞ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey S.Ç'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'Suça sürüklenen çoçuk' sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.