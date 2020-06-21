12 yaşındaki çocuğun elindeki tüfek ateş aldı, ağabeyi öldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde arazideki koyunlara bakmaları için babaları tarafından tek odalı eve bırakılan iki kardeşten A.O.E.'nin (12) eline aldığı tüfek, abisi Nuri E. (14) ile şakalaştıkları sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ağabey Nuri E., göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

SAÇMALAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Çay'a bağlı İnli köyünde besicilik yapan Muhittin E. (62) dün akşam çocukları A.O.E. ile Nuri E.'yi arazideki tek odalı eve koyunlara bakmaları için bıraktı. İki kardeş oyun oynadıkları sırada A.O.E., odada bulunan tüfeği eline aldı. Ağabeyi Nuri E. ile şakalaşan A.O.E.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Nuri E. ağır yaralandı.

ÖĞLEDEN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekiler, silah sesini ve A.O.E.'nin yardım çağırmak için bağırmasını duyarak eve geldi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nuri E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nuri E.'nin cenazesi Çay Devlet Hastanesi'ndeki otopsi sonrası İnli köyünde bugün öğleden sonra toprağa verildi. A.O.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.