12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda dün gece yangın çıktı. 12 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olan Moria Mülteci Kampı' tamamen kül olurken ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan yaklaşık 12 bi kişinin yaşadığı Moria kampında yangın çıktığı ve kampın tamamen yandığı bildirildi. Sokakta kalan binlerce sığınmacının Midilli yollarında ve dağlarda olduğu, birçoğunun da şehre doğru ilerlediği biliniyor.

TAMAMI KÜL OLDU

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında gece yarısından sonra yangın çıktı. 12 bin mülteciye ev sahipliği yapan kampın tamamen yandığı belirtildi. Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 35 kişide korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklandı. Olayların neticesinde başlamış olabileceği yangının asıl nedeni araştırılıyor.

Bir itfaiye yetkilisi, göçmenlerin güvenli bir yere götürüldüğünü belirtti.

Kamp, kötü yaşam koşulları nedeniyle yardım grupları tarafından sık sık eleştiriliyordu.