11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda AVM'ler ve berberler 11 Mayıs tarihinde açılacak. Konuyla ilgili detayları ve kulis bilgilerini CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında açıkladı.

"ÇOK İNCE DETAYLI BİR REHBER GÖRECEĞİZ"

Kuralların henüz belli olmadığını belirten Canova, "Bugün öğleden sonra yapılması beklenen bir toplantı var. İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının bürokratları bir araya gelecek ve çalışma saatlerinden uyulacak kurallara, randevu sistemine kadar birçok kritik başlık belirlenecek. Ortak kullanılan malzemeler... Kuaförler için tarak mesela... Kişiye özel mi olacak, müşteriler kendisi mi getirecek? Çok ince detaylı bir rehber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"08.00-23.00 ÇALIŞAMAYACAKLAR"

AVM ve berberlerin çalışma saatlerine ilişkin de önemli bilgiler veren Canova, "Sabah 8'den gece 10-11'e çalışabilecekler mi? Hayır, bunu net olarak söyleyebilirim. Yeni mesai saati belirlenecek, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi doğrultusunda. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi. Marketler de sabah 9-akşam 9 çalışıyor artık. Eskiden akşam 10'a kadar çalışabiliyorlardı. Şimdi AVM'ler için de buna yakın bir saatin belirlenmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik salonu gibi hizmetlerde de gece geç saatlere sarkmaması, daha kısıtlı bir saat üzerinden işlerini yapmaları öngörülüyor. Çalışma devam ediyor, henüz netleşmedi. Netleştikten sonra usül ve kuralları göreceğimiz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanacak. Hijyen kurallarını da Sağlık Bakanlığı bir rehber haline getirecek ve meslek odalarına gönderilecek. Şuana kadar mesleklere ilişkin 11 ayrı rehber olduğu bilgisine ulaştım. Kuaför, berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor" dedi.