100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir müstahkem mevkiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vagif Dargahlı, "14 Temmuz'da Tovuz bölgesindeki askeri eylemler sırasında birliklerimizin nokta atışı neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri hedef daha vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

NOKTA ATIŞLA, TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Dargahlı, vurulan hedefin bir müstahkem(sağlamlaştırılmış) mevki olduğunu belirtti.

Dargahlı ayrıca Ermenistan'ın askeri eylemlerini bastırmak amacıyla Azeri birliklerince yapılan nokta atışıyla, askeri teçhizatın da imha edildiğini ifade etti.

Bakanlık ayrıca operasyon anlarının görüntülerini de yayınladı.