100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük

Bursa'da, farklı şehirlerde güvercin yarışmaları düzenleyen Cahit Kantayın'ın (45) kümesi kırılarak güvercinleri çalındı. Yaşadığı hadiseden dolayı maddi ve manevi olarak zarara uğrayan Kantayın'ın 100 bin liralık zararı var. Polis ekiplerine haber veren Kantayın, güvercinlerinin bulunmasını bekliyor.

Olay, Bursa'da geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, farklı şehirlerde düzenlenen güvercin yarışmalarında her biri derece alan 60 adet güvercin kümesinin kapısı kırılarak çalındı. Güvercinlerin sahibi 45 yaşındaki Cahit Kantayın, çocukluğundan beri bu işle hobi olarak uğraştığını, hem maddi hem de manevi olarak zarara uğradığını belirtti.

KÜMESİN KAPISI KIRILMIŞ

Özel bir şirkette yükleme kısmında çalışan 45 yaşındaki Cahit Kantayın, sabah kümese gittiğinde kümesin kapısının kırıldığını fark etti. Kümese girdiğinde kuşlarının çalındığını gören Kantayın, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerinde gelen ekipler, çevrede ve kümeste inceleme yaptıktan sonra güvercinleri çalan şüphelileri aramaya başladı.

100 BİN LİRALIK ZARAR VAR

Toplam 100 bin liralık zararı olduğunu belirten Kantayın, "Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Bu benim için bir heves. Benim kuşlarım İstanbul, İzmir, Bursa olsun dereceye giren kuşlardı. 60 adet güvercinden geriye bu elimde tuttuğum iki tanesi kaldı. Ortalama bazılarının tanesi 20 bin lira, 2 ve 5 bin liralık kuşlar da vardı. Aşağı yukarı hiç yoksa şu anda 100 bin lira zararım var. En son akşam sekiz buçuk gibi kuşlarımı yemledim. Sabah on gibi geldim, eşim aradı, kuşların çalındığını söyledi. Hemen polisi aradım, ifademi aldılar, kuşlar bulunduğunda haber vereceklerini söylediler" dedi.