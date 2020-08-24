10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğulları Pars, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla zor günler geçiren Şallı, yaz başında eşi Uğur Akkuş ve büyük oğlu ile tatile çıktı. Geçtiğimiz gün oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek ve kendi işlerini halletmek için İstanbul'a gelen Şallı, basın mensuplarıyla sohbet ederken duygusal anlar yaşadı.

"AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM"

İşlerinin iyiye gittiğinden bahseden Şallı, sözlerine şöyle devam etti: "Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Uğur bana çok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin. Ben destek alıyorum. Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı."