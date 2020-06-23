10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi

Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğulları Pars, 16 Nisan'da lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan ve mezarlığa gitmek dışında evden pek çıkmayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da satın aldıkları villaya gitti.

7 KİLO VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Cennet Koyu'ndaki villalardan birini satın alan ünlü çift, önceki gün havuz başında görüldü. Kalabalık nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, villaya ait havuza girdi. Havuzdan çıkıp şezlonga uzanan 43 yaşındaki eski model, sürekli telefonla oynadı. Zor günler geçiren Ebru Şallı, 7 kilo vererek 45 kiloya kadar düştü. Bikinili görüntülenen Şallı'nın son hali ise sevenlerini üzdü.