10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, bu hafta hava sıcaklıklarında bir parça azalma olacağını ve salı gününden itibaren "süper hücre" olarak adlandırılan kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

"Sağanak yağış minik bir mola verdi" diyen Bünyamin Sürmeli, yağışların tekrar geleceğini ve haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Bazı bölgelere uyarılarda da bulunan Sürmeli, "Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara'nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak" ifadelerini kullandı.

"SÜPER HÜCRE ETKİLİ OLACAK"

Bünyamin Sürmeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dikkati salı gününe çekiyoruz, Salı günü Marmara'nın güneyi, Orta-Batı Karadeniz şayet şöyle şehirleri sıralayacak olursa Balıkesir, Bursa çevrelerinden başlıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce Zonguldak, Sinop'a kadar uzanıyor. Bu alanda kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla ve bu süper hücre oluşumları görünüyor yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri"

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunun oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.

Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar ayrıca daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.

KLASİK SÜPER HÜCRE

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gök gürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir, klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir. En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgarlara sahip olan ve radarda virgül görünümlü "Hook Echo" adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur. Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir.