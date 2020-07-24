07 nerenin plaka kodu? 07 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Antalya plaka harfleri

Türkiye'deki 07 plaka kodu Antalya iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 7. sırada olan ilimiz Antalya'dır. Antalya'nın plaka kodu 07'dir.

07 NERENİN PLAKASI?

07 plakası hangi ilin? : Antalya

07 il plakası Antalya iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 07 olanlar Antalya iline ait demektir.

Ayrıca 07 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Antalya'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 07 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Antalya'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ANTALYA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Antalya'nın plaka kodu 07'dir. Ek olarak plakada 07 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Antalya'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Antalya merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Antalya Merkez plaka kodu harfleri: 07 A 0001 - 07 A 9950 arasında, 07 A 9951 - 07 A 9970 arasında, 07 AB 001 - 07 AZ 999 arasında, 07 C 0001 - 07 C 1230 arasında, 07 CAA 01 - 07 CZZ 99 arasında, 07 D 0001 - 07 D 9999 arasında, 07 DA 001 - 07 DZ 999 arasında, 07 EA 001 - 07 EZ 999 arasında, 07 F 0001 - 07 F 9999 arasında, 07 FA 001 - 07 FZ 999 arasında, 07 HA 001 - 07 HZ 999 arasında, 07 KA 001 - 07 KZ 999 arasında, 07 M 0001 - 07 M 1616 arasında, 07 MA 001 - 07 MB 999 arasında, 07 S 0001 - 07 S 9999 arasında, 07 SA 001 - 07 SZ 999 arasında, 07 T 0001 - 07 T 5578 arasında, 07 VA 001 - 07 VZ 999 arasında, 07 ZA 001 - 07 ZZ 999 arasında yer almaktadır.

Antalya Akseki ilçesi plaka kodu harfleri: 07 A 9951 - 07 A 9970 arasında, 07 B 0001 - 07 B 9999 arasında, 07 BA 001 - 07 BZ 999 arasında, 07 C 4476 - 07 C 4500 arasında yer almaktadır.

Antalya Alanya ilçesi plaka kodu harfleri: 07 E 0001 - 07 E 9999 arasında, 07 H 0001 - 07 H 9999 arasında, 07 N 0001 - 07 N 9999 arasında, 07 NA 001 - 07 NZ 999 arasında, 07 NAA 01 - 07 NZZ 99 arasında yer almaktadır.

Antalya Manavgat ilçesi plaka kodu harfleri: 07 J 0001 - 07 J 5000 arasında, 07 JA 001 - 07 JZ 999 arasında, 07 L 0001 - 07 L 9999 arasında, 07 LA 001 - 07 LA 999 arasında yer alıyor.

Antalya Elmalı ilçesi plaka kodu harfleri: 07 P 0001 - 07 P 9999 arasında, 07 PA 001 - 07 PZ 999 arasında yer alıyor.

Antalya Korkuteli ilçesi plaka kodu harfleri: 07 RA 001 - 07 RZ 999 arasındadır.

Antalya Finike ilçesi plaka kodu harfleri: 07 TA 001 - 07 TZ 999 arasındadır.

Antalya Gazipaşa ilçesi plaka kodu harfleri: 07 U 0001 - 07 U 9999 arasında ve 07 UA 001 - 07 UZ 999 arasındadır.

Antalya Kumluca ilçesi plaka kodu harfleri: 07 V 0001 - 07 V 9999 arasında, 07 VA 001 - 07 VZ 999 arasında ve 07 VAA 01 - 07 VZZ 99 arasındadır.

Antalya Kaş ilçesi plaka kodu harfleri: 07 Y 0001 - 07 Y 9999 arasındadır.

Antalya Serik ilçesi plaka kodu harfleri: 07 YA 001 - 07 YZ 999 arasında ve 07 YAA 01 - 07 YZZ 99 arasındadır.

Antalya Demre ilçesi plaka kodu harfleri: 07 Z 0001 - 07 Z 9999 arasındadır.

Kısacası Antalya iline kayıtlı olan araçların plakası 07 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.