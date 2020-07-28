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Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak, sezonu kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
28.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:22

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak, sezonu kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, Alanyaspor tarihinin en önemli maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Final maçı bizim için çok değerli. İki takım da buraya hak ederek geldi. Hak eden maçı kazansın. Futbolcuları iyi hazırladık. Futbolcularımız hem mental hem de fiziksel olarak maça hazır. Ligi ilk 5 içinde bitirdik. Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alırız." diye konuştu.

Bulut, hem kendisi hem de takımdan birkaç futbolcunun isminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili soruya, "Bu aslında hem futbolcular hem de bir teknik direktör için güzel şeyler. Bu, bizde baskı oluşturmaz. Daha çok motive olarak, yarın finale o şekilde çıkacağız. Bu durum sadece bizi daha güçlendirir." yanıtını verdi.

Erol Bulut, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu dile getirerek, "Maalesef pandemi sürecinde tüm takımlar taraftarsız olmanın dezavantajını yaşadı. Bazı takımlar daha çok etkilendi. Taraftarın arkamızda olması her zaman ayrı bir güç. Ekran başında olan taraftarlarımız bizi inşallah en iyi şekilde destekler. Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz, bunu da inşallah başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Efecan Karaca: "Sezon bizim için rüya gibi geçti"

Toplantıda yer alan Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca da iki takımın da final oynamayı hak ettiğini belirterek, "Yarın inşallah fair play çerçevesinde, güzel ve pozitif futbol olur. Biz 3 gündür Trabzonspor'u analiz ediyoruz, maç için çalışıyoruz. Sezon bizim için çok güzel, rüya gibi geçti. Yarın da bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor'un hücumda etkili oyunculara sahip olduğunu aktaran Efecan Karaca, "Önceliğimiz onları durdurmak. Kendi oyunumuzu oynayıp, kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Yarın elimizden elen her şeyi yapacağız. Alanyaspor'un tarihi maçına çıkıyoruz. Taraftarlarımız bizi çok güzel uğurladı. Alanya çok heyecanlı. Bunun karşılığını yarın vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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