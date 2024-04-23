Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Sakatlığı bulunan Trezeguet'in durumu ise yarın belli olacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet takımla çalışırken, oyuncunun durumu ise yarın netlik kazanacak. - TRABZON