Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ernest Muçi'nin attığı golle 1-0 galip gelerek finale çıktı.
Beşiktaş'a, Mke Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında galibiyeti getiren golü atan ve takımını finale taşıyan Ernest Muçi, siyah-beyazlılarda 4. golünü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kartal'a galibiyeti getiren gol 70. dakikada Muçi'den geldi. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 4. kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de 11 müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, kupada ise ilk golünü attı. - İSTANBUL