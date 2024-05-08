Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final: Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan Lasagna'nın içeriye ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere arka direkte iyi yükselen Ceccherini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ryan Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Sirigu, Can Keleş, Emre Mor, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter, Efecan Mızrakcı, Markao, Adnan Uğur, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Umut Güneş, Fountas, Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title