Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final: Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan Lasagna'nın içeriye ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere arka direkte iyi yükselen Ceccherini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ryan Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Yedekler: Sirigu, Can Keleş, Emre Mor, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter, Efecan Mızrakcı, Markao, Adnan Uğur, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Umut Güneş, Fountas, Onuachu
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı - İSTANBUL