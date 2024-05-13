Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finalinin oynanacağını stadı açıkladı.
DEV FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA
Büyükekşi'nin açıklamasına göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.