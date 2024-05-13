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Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finalinin oynanacağını stadı açıkladı.

DEV FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA

Büyükekşi'nin açıklamasına göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Mehmet Büyükekşi Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Lig şampiyonluğu gibi şaibeli bir sonuç için kimse elini ayağını bu maça sokmasın yeter.. ben Beşiktaşlıyim ve iki takımda taraftarıda delikanlı..hak eden kazansın takdiri taraftar olgunlukla ifade edecektir.. güzel ve saibesiz bir maç olsun bu yeterli...iki takıma da başarılar.

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Yasin Duran:

normalde urfada oynanmasi Lazım öbür super kupanın telafisi için ama malum belediyeyi yrp ha kaptirinca kinlenmis olmalı federasyon başkanı atayan reisimiz

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