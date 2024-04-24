Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçlar ne zaman? ZTK rövanş maçları ne zaman oynanacak?

ZTK rövanş maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci tur maçlarının tarihleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçlar ne zaman? İşte detaylar...

ZTK İKİNCİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçlar 8-9 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. İlk maçlar 23-24 Nisan tarihlerinde oynanmıştı.

ZTK YARI FİNALİSTLERİ

ZTK yarı final ilk maç sonuçları şöyledir:

MKE Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş

Trabzonspor 3 - 2 Fatih Karagümrük