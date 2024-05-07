Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçta golü atan oyuncu Ernest Muçi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Mke Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Efkan'ın pasında topla buluşan Bassogog'un ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
70. dakikada Ankaragücü takımı kendi ceza sahası içinde hazırlık pasları yaparken Tolga'nın ayağından açtığı topta Muçi'nin sol çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
82. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top direğe de çarparak kornere çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal (Tayyip Talha Sanuç dk. 90+3), Colley, Masuaku, Al Musrati (Gedson dk. 46), Salih Uçan (Cenk Tosun dk. 78), Ghezzal (Chamberlain dk. 63), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Muleka dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Aboubakar, Worrall, Emrecan Terzi
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Atakan Çankaya dk. 46), Mujakic, Tolga Ciğerci (Moreira dk. 72), Bassogog, Flips (Macheda dk. 85), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis (Rodrigues dk. 82), Bajic (Sowe dk. 46)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Ali Kaan Güneren, Arda Ünyay, Cephas, Kazım Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ernest Muçi (dk. 70) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Mert Günok (Beşiktaş) Riad Bajic, Alexis Flips, Atakan Çankaya, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL