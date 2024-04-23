Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçında kim önde? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takım önde?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇINDA KİM ÖNDE?

15 dakikada Ankaragücü'nde Ali Sowe gol attı. Pozisyonun ofsayt olması sebebiyle gol iptal edildi.