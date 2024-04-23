ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçında kim önde? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takım önde?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. ANKARAGÜCÜ ve BEŞİKTAŞ arasındaki maçta hangi takımın önde olduğu merak konusu. Bu önemli karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçında kim önde? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takım önde?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!