Üye Girişi
Haberler

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçında kim önde? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takım önde?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. ANKARAGÜCÜ ve BEŞİKTAŞ arasındaki maçta hangi takımın önde olduğu merak konusu. Bu önemli karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçında kim önde? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takım önde?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇINDA KİM ÖNDE?

15 dakikada Ankaragücü'nde Ali Sowe gol attı. Pozisyonun ofsayt olması sebebiyle gol iptal edildi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title