ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki
ANKARAGÜCÜ ve BEŞİKTAŞ arasında oynanacak olan futbol maçının canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, maçı canlı ve HD kalitede izleyebilecekler.
Ziraat Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı izlemek için gerekli bilgilere ulaşmayı bekliyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.
ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!