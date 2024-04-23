Ziraat Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı izlemek için gerekli bilgilere ulaşmayı bekliyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!