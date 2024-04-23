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ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki

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ANKARAGÜCÜ ve BEŞİKTAŞ arasında oynanacak olan futbol maçının canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, maçı canlı ve HD kalitede izleyebilecekler.

Ziraat Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı izlemek için gerekli bilgilere ulaşmayı bekliyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ maçı canlı izle! Canlı (HD) izleme linki

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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