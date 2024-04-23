Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK yarı final maçı başladı mı?
Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı merakla bekleniyor. Maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK yarı final maçı başladı mı?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!