ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Beşiktaş ile Trabzonspor arasında nerede oynanacağı merak ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek final maçı için iki kulübün de anlaştığını duyurdu. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası Finali, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek ve bu heyecan verici maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yapılan toplantı sonrası verdiği bilgiye göre, kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı resmiyet kazandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan toplantı sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarının ortak kararıyla Türkiye Kupası Finali'nin İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdiklerini açıkladı. Büyükekşi, futbolun dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, maçın fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, final maçında Türkiye'nin özlediği bir tabloyu sergileyeceklerini belirterek, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Bütün taraftarlarımız Türk bayrağıyla donanacak. Saat 19.00'da bir konser düzenlemeyi planlıyoruz. Ardından kulüplerimiz ısınma turlarına çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin hasretini çektiği manzarayı sergilemiş olacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini devreye sokacaklarını ve maç için bir yabancı VAR hakemi atayacaklarını duyurdu.