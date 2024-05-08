Fatih Karagümrük Trabzonspor ilk maç kaç kaç bitmişti? Trabzonspor Karagümrük ZTK yarı final ilk maç sonucu!

Karagümrük Trabzonspor ilk maç kaç kaç? Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İki maçın sonucunda turu geçen taraf finalist olacak. Peki, Karagümrük Trabzonspor ilk maç kaç kaç bitmişti? Detaylar...

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR İLK MAÇ KAÇ KAÇ?

Karagümrük Trabzonspor ZTK yarı final ilk maçı 3-2'lik Trabzonspor üstünlüğü ile sona ermişti.

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak olan ZTK yarı final ikinci maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Maç, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

KİM TUR ATLAYACAK?

Karagümrük'ün uzatmalara kalmadan tur atlaması için en az 2 gollü farklı maçı kazanması gerekiyor.

Trabzonspor, her türlü beraberlik ve galibiyetle sahadan ayrılması durumunda turu geçen taraf olacak.