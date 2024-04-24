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Ziraat Kupası Yarı Final Tek Maç mı, İki Maç mı? İşte Detaylar

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Ziraat Kupası tek maç mı? sorusu merak ediliyor. ZTK 5.tur karşılaşmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tek maç mı yoksa rövanş maçı var mı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı? Ziraat Kupası tek maç mı? ZTK maçları tek maç mı? İşte detaylar haberimizde...

ZTK maçları tek maç mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur karşılaşmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tek maç mı yoksa rövanş maçı var mı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı? Ziraat Kupası tek maç mı? ZTK maçları tek maç mı? İşte detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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