TFF, 3 Süper Lig takımına para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Süper Lig takımına para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle 112'şer bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.