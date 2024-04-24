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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

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Trabzonspor, sahasında oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek avantaj elde etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da haberde yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fountas, kaleci Sirigu'nin solundan topu ağlarla buluştu. 3-1

74. dakikada Mendy'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Visca'nın gelişine vuruşunda top kaleci Sirigu'dan döndü.

81. dakikada sağ taraftan ceza sahası yapılan ortada Trabzonspor savunmasından seken topla buluşan Paoletti'nin şutu ağlara gitti. 3-2

89. dakikada Mendes'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Nasım Sangare'nin kafa vuruşunda meşin top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Fernandez dk. 86), Bardhi (Umut Güneş dk. 86), Fountas (Onuachu dk. 58), Visca, Pepe (Orsic dk. 90), Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Nazım Sangare dk. 46), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Can Keleş dk. 78), Feghouli (Teklic dk. 88), Emre Mor (Paoletti dk. 78), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Vinicius dk. 56)

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Visca (dk. 15), Denswill (dk. 41), Fountas (dk. 49) (Trabzonspor), Mendes (dk. 22), Paoletti (dk. 81) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Enis Destan (dk. 44) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Eren Elmalı, Fountas (Trabzonspor), Biraschi, Emre Mor, Levent Mercan, Eysseric (Fatih Karagümrük) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor Türkiye Spor Güncel Haberler

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