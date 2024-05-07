Beşiktaş Ankaragücü ilk maç kaç kaç bitmişti? Ankaragücü Beşiktaş ZTK yarı final ilk maç sonucu!
Beşiktaş ile Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İki maçın sonucunda turu geçen taraf finalist olacak. Peki, Beşiktaş Ankaragücü ilk maç kaç kaç bitmişti?
Beşiktaş Ankaragücü ilk maç kaç kaç? Beşiktaş ile Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İki maçın sonucunda turu geçen taraf finalist olacak. Peki, Beşiktaş Ankaragücü ilk maç kaç kaç bitmişti? Detaylar!
BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ İLK MAÇ KAÇ KAÇ?
Beşiktaş Ankaragücü ZTK yarı final ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
BEŞİKTAŞ İLE ANKARAGÜCÜ RÖVANŞ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELECEK
Beşiktaş Ankaragücü maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Ankaragücü maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Ankaragücü maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Ankaragücü maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.