ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbol severler, bu önemli mücadeleyi merak ediyor. Ancak maçın ne zaman ve nerede oynanacağı konusunda bilgi arayışı içindeler. Ankaragücü-Beşiktaş maçını izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!