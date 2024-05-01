Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, halı sahada maç yaparken görüntülendi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol atmıştı.

Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti. - TRABZON