Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk maç Ankara'da golsüz berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ilerlemek için kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor ve taraftarlarının önünde Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracaklarından, bu maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş için bu maç, kupada ilerlemek adına kritik bir adım olacak. Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ZTK maçı bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZTK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kupada yarı final rövanş karşılaşması bugün saat 20.30'da başlayacak.