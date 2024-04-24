Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Nisan 2024 Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30: Argentinos Jrs. - Corinthians - Copa Sudamericana - S Sport Plus, S Sport 2

12:00: CC Mariners - Abdish Ata - AFC Kupası Yarı Final - Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00: Yokohama Marinos - Ulsan Hyundai - AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final - Spor Smart, Smart Spor HD

16:00: Qabala - Zira - Azerbaycan Kupası - CBC Sport

19:00: Karabağ - Neftçi Bakü - Azerbaycan Kupası - CBC Sport

19:30: Aris - Olimpiakos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport Plus

20:00: Lorient - PSG - Fransa Ligue 1 - beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

20:00: Monaco - Lille - Fransa Ligue 1 - beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

20:30: AEK - Panathinaikos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport Plus

20:30: Trabzonspor - Fatih Karagümrük - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final - A Spor