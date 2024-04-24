Üye Girişi
Haberler

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin merakla beklediği 24 Nisan 2024 Çarşamba gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Nisan 2024 Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Nisan 2024 Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30: Argentinos Jrs. - Corinthians - Copa Sudamericana - S Sport Plus, S Sport 2

12:00: CC Mariners - Abdish Ata - AFC Kupası Yarı Final - Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00: Yokohama Marinos - Ulsan Hyundai - AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final - Spor Smart, Smart Spor HD

16:00: Qabala - Zira - Azerbaycan Kupası - CBC Sport

19:00: Karabağ - Neftçi Bakü - Azerbaycan Kupası - CBC Sport

19:30: Aris - Olimpiakos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport Plus

20:00: Lorient - PSG - Fransa Ligue 1 - beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

20:00: Monaco - Lille - Fransa Ligue 1 - beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

20:30: AEK - Panathinaikos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport Plus

20:30: Trabzonspor - Fatih Karagümrük - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final - A Spor

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor Türkiye A Spor Dünya Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Nisan Çarşamba Survivor yeni bölüm! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 24 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 24 Nisan! Resmi Gazete bugün (24 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 24 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Nisan dün gece deprem mi oldu? ZTK Ankaragücü- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Rövanş maçı ne zaman oynanacak? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? Açıklama yaptılar mı? Kameralara yakalanan çiftten açıklama geldi mi? DEM Parti kapatılacak mı? Bakan Tunç konu ile ilgili ne söyledi? İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri kim oldu? Fikri Doğan kimdir? 24 NİSAN HAVA DURUMU: 24 Nisan'da hava nasıl olacak? Afrika tozları Türkiye'ye mi geliyor? Magandalar kadın sürücüye saldırdı! Kadın sürücüye neden saldırdılar? Magandalar tutuklandı mı? Olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title