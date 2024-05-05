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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular rejenerasyon ve dinamik ısınma çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında 3-2'nin rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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