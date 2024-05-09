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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?

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Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un finale yükselmesinin ardından sporseverlerin gündemine geldi. Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?

Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor final maçı ne zaman oynanacak, sorusu yarı final karşılaşmaları sonrası merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı, 23 Mayıs'ta oynanacak. Maçın oynanacağı stad ve saat bilgisi ise henüz belli olmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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