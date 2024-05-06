Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu. Beşiktaş'ın, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü mücadelesinde Zorbay Küçük, Trabzonspor'un da çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında yarın 20.30'da MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın

Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek. - İSTANBUL