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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk etti. Deplasmandaki ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda rakibi 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan ilk takım oldu.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan taraf Beşiktaş oldu. Ancak her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

FİNALİ GETİREN GOL MUÇİ'DEN

Beşiktaş'a finali getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi, kaydetti. Ön alanda baskı yapan siyah-beyazlılarda savunmanın hatası sonrası topu önünde bulan Arnavut orta saha, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı ve Kartal, finale yükselen taraf oldu.

Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

DİĞER FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK

Diğer yarı final eşlemesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. İlk maçı bordo-mavili takım 3-2 kazandı. 8 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 20.30'da oynanacak olan rövanş karşılaşmasındaN çıkacak sonuca göre Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

hakan er:

KARTALLAR YÜKSEKTEN UÇAR ??

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2
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Nuri Aga:

Bjk,en azından kupayı alacak, bu gidişle fener neyi alacak

12
2
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Hamit Gündoğdu:

İlk maç daha mücadele içinde geçti.. bu maç ise ortada idi.. Ankaragücü hatasını iyi değerlendiren Beşiktaş maçı kazanıp finalist oldu.. bu benim tespitim dünyada Kendi seyircisi karşısında eli ayağı birbirine dolanan Beşiktaş'tan başka takım yoktur..final maçı 50/50 şansa sahip umarım Beşiktaş kazansın.. şu gerçek süper kupa maçında ise şansı %100 karakartalin.

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1
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