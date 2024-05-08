Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Kupası'nda heyecan Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

İLK FİNALİST BEŞİKAŞ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'lık ilk maçın rövanş maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükseldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Yarı finalin ilk ayağında başkentte golsüz berabere kalan iki takım, rövanşta İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk devresinde gol sesi çıkmayan maçta Beşiktaş kilidi 70'de Ernest Muçi ile açtı. Arnavut yıldızı ile 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, müsabakadan üstün ayrıldı ve adını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yazdıran ilk takım oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli olmuştu

Buna göre; ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.

GEÇEN YIL NEREDE OYNANMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.