ZTK Ankaragücü- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Finali belirleyecek rövanş karşılaşması 7 Mayıs'ta oynanacak.

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'ndaki müsabaka başladığı gibi 0-0 bitti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI NELER?

Ev sahibi takım MKE Ankaragücü, 15. dakikada Ali Sowe ile golü buldu. Pozisyonu VAR'da inceleyen karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, Kitsiou'nun pasında Ali Sowe'a asist yapan Christian Bassong'un ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretip daha fazla gol şansı yakalayan taraf Ankaragücü olsa da her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Ankaragücü ve Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da gol fırsatlarını değerlenmedi. Zorlu karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.