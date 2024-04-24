Trabzonspor neden kırmızı kart gördü, Enis Destan neden atıldı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşılaşması ile ilgili olarak Trabzonspor neden kırmızı kart görü, Enis Destan neden atıldı merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk ediyor. İki maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmesinin galibi adını finale yazdıracak. Trabzonspor neden kırmızı kart gördü, Enis Destan neden atıldı?
ENİS DESTAN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan
Vavacars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın
Enis Destan rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart. Karar VAR uyarısı sonrası hakemin pozisyonu incelemesiyle verildi.