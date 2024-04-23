Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!