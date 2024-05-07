Beşiktaş-Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? #9917 Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Ankaragücü maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Ankaragücü maçı hakemi kim? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Ankaragücü maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-05-2024 BEŞİKTAŞ VS ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Ankaragücü Maçı, 07 Mayıs Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Ankaragücü Maçı, saat 20:30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Ankaragücü, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.