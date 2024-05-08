Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Karagümrük Trabzonspor maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük Trabzonspor maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Karagümrük Trabzonspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Karagümrük Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Karagümrük Trabzonspor maç özeti haberimizde!

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI ÖZETİ

Karagümrük Trabzonspor maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karagümrük Trabzonspor maçı 4-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Karagümrük Trabzonspor maçı 8 Mayıs 2024 günü oynandı.

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Karagümrük Trabzonspor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.